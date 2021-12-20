Науседа: Литва готова допомогти Україні з вступом в НАТО
Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що його країна готова сприяти вступу України до НАТО та не приймає тиску Росії у цьому питанні.
Як повідомляє "Європейська правда", про це Науседа сказав після саміту лідерів України, Польщі та Литви в Гуті у понеділок.
"Литва послідовно підтримує суверенітет, територіальну цілісність України в рамках міжнародно визнаних кордонів. Ми готові разом працювати у боротьбі з наслідками агресії проти України і в допомозі України з вступом до НАТО", - сказав литовський президент.
Він зазначив, що у спільній заяві президенти ще раз висловили підтримку України, її членства в ЄС і НАТО.
"Ми бачимо, що своїми діями Росія намагається тиснути на Україну і створює загрозу між тісними зв’язками України з ЄС і НАТО. Ніхто не має права накладати вето і впливати на рішення і вибір незалежних держав. У нас дуже простий сигнал: наслідки будуть дуже тяжкі для Росії, всі спроби намалювати нову червону лінію будуть неприйнятними у XXI столітті в Європі", - додав він.
Нагадаємо, у п’ятницю МЗС РФ оприлюднило "проєкти договорів" про фактично розподіл сфер впливу у Європі, які Москва хоче підписати з Північноатлантичним альянсом та з США.
В одному з пунктів Росія пропонує країнам НАТО взяти на себе зобов'язання, що "виключають подальше розширення НАТО, у тому числі приєднання України, а також інших держав". Крім того, Росія пропонує відмовитись "від ведення будь-якої військової діяльності на території України, а також інших держав Східної Європи, Закавказзя та Центральної Азії".
Речниця Білого дому заявила, що Сполучені Штати бачили пропозиції Росії щодо переговорів про так звані "гарантії безпеки", але наголосила, що без європейських союзників і партнерів переговорів не буде.
У НАТО також назвали свої умови для діалогу, заявивши, що він має враховувати занепокоєння НАТО щодо дій Росії, базуватися на ключових принципах та документах щодо європейської безпеки та відбуватися в консультаціях з європейськими партнерами НАТО, такими як Україна.
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