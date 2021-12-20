Науседа: Литва готова допомогти Україні з вступом в НАТО

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що його країна готова сприяти вступу України до НАТО та не приймає тиску Росії у цьому питанні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Науседа сказав після саміту лідерів України, Польщі та Литви в Гуті у понеділок.

"Литва послідовно підтримує суверенітет, територіальну цілісність України в рамках міжнародно визнаних кордонів. Ми готові разом працювати у боротьбі з наслідками агресії проти України і в допомозі України з вступом до НАТО", - сказав литовський президент.

Він зазначив, що у спільній заяві президенти ще раз висловили підтримку України, її членства в ЄС і НАТО.

"Ми бачимо, що своїми діями Росія намагається тиснути на Україну і створює загрозу між тісними зв’язками України з ЄС і НАТО. Ніхто не має права накладати вето і впливати на рішення і вибір незалежних держав. У нас дуже простий сигнал: наслідки будуть дуже тяжкі для Росії, всі спроби намалювати нову червону лінію будуть неприйнятними у XXI столітті в Європі", - додав він.

Нагадаємо, у п’ятницю МЗС РФ оприлюднило "проєкти договорів" про фактично розподіл сфер впливу у Європі, які Москва хоче підписати з Північноатлантичним альянсом та з США.

В одному з пунктів Росія пропонує країнам НАТО взяти на себе зобов'язання, що "виключають подальше розширення НАТО, у тому числі приєднання України, а також інших держав". Крім того, Росія пропонує відмовитись "від ведення будь-якої військової діяльності на території України, а також інших держав Східної Європи, Закавказзя та Центральної Азії".

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Речниця Білого дому заявила, що Сполучені Штати бачили пропозиції Росії щодо переговорів про так звані "гарантії безпеки", але наголосила, що без європейських союзників і партнерів переговорів не буде.

У НАТО також назвали свої умови для діалогу, заявивши, що він має враховувати занепокоєння НАТО щодо дій Росії, базуватися на ключових принципах та документах щодо європейської безпеки та відбуватися в консультаціях з європейськими партнерами НАТО, такими як Україна.

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