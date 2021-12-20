Давоський форум перенесли на літо через поширення штаму "Омікрон"

Всесвітній економічний форум у швейцарському Давосі в очному форматі перенесли на літо через ситуацію зі штамом коронавірусу "Омікрон".

Про це повідомили організатори заходу у понеділок, пише "Європейська правда".

Щорічна зустріч мала відбутися з 17 по 21 січня 2022 року, тепер вона запланована на початок літа.

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Натомість учасники приєднаються до дискусій онлайн, щоб зосередитись на пошуку рішень для найнагальніших світових проблем.

Форум у Давосі буде віртуальним другий рік поспіль через поширення коронавірусу.

"Поточні умови пандемії дуже ускладнюють проведення глобальної особистої зустрічі", - йдеться у повідомленні форуму.

Давоський форум - це зібрання багатих та впливових людей світу. Зустріч неодноразово критикувалася, останнім часом через те, що учасники на словах борються зі зміною клімату, прилітаючи на приватних літаках та вертольотах.

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