Давосский форум перенесли на лето из-за распространения штамма "Омикрон"

Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе в очном формате перенесли на лето из-за ситуации со штаммом коронавируса "Омикрон".

Об этом сообщили организаторы мероприятия в понедельник, пишет "Европейская правда".

Ежегодная встреча должна была состояться с 17 по 21 января 2022 года, теперь она запланирована на начало лета.

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Вместо этого участники присоединятся к дискуссиям онлайн, чтобы сосредоточиться на поиске решений для самых актуальных мировых проблем.

Форум в Давосе будет виртуальным второй год подряд из-за распространения коронавируса.

"Сейчас условия пандемии очень усложняют проведение глобальной личной встречи", - говорится в сообщении форума.

Давосский форум – это собрание богатых и влиятельных людей мира. Встреча неоднократно критиковалась в последнее время из-за того, что участники на словах борются с изменением климата, прилетая на частных самолетах и ​​вертолетах.

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