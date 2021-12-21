Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

У Парижі чоловік взяв у заручники двох жінок у магазині, до ранку обох звільнили

Вівторок, 21 грудня 2021, 10:35

У Парижі чоловік взяв у заручники двох жінок у магазині, після перемовин обох вдалося звільнити, а нападника затримали. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Le Figaro.

Інцидент стався у 12-му окрузі столиці, неподалік від Бастилії. Близько 15 години у понеділок поліція отримала повдіомлення, що чоловік з холодною зброєю взяв у заручники двох жінок у магазині побутового обладнання і деталей.

Терористичну загрозу майже одразу виключили, але на прилеглих вулицях встановили периметр безпеки і стягнули великі сили поліції. З нападником почали перемовини, він нібито вимагав поговорити з міністром юстиції. 

Одну з жінок звільнили близько 10 години вечора, другу - під ранок вівторка.

Міністр внутрішніх справ Жераль Дарманен повідомив, що обійшлося без постраждалих.

За джерелами журналістів, 56-річний чоловік вже відомий поліції порушеннями громадського порядку та має проблеми з ментальним здоров’ям. 

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Франція інциденти
powered by lun.ua

Статті

Євроінтеграція на залізниці: де Україна провалила свою "домашню роботу"

До листопада 2022 року в Україні має запрацювати конкурентний ринок вантажних залізничних перевезень, як цього вимагає Угода про асоціацію.
21 грудня 2021 — Семен Цейтлін, Дніпровський національний університет залізничного транспорту

Європа в очікуванні війни: як Захід "проспав" кризу на Балканах

Чи дійсно нова війна на Балканах неминуча, як переконують численні західні політологи? І де політика ЄС не впоралася із блокуванням цих ризиків?
21 грудня 2021 — Юрій Панченко, Європейська правда

Геть від Меркель: як змінить партію ексканцлерки її головний критик

Як зміниться головна опозиційна партія Німеччини після перемоги Фрідріха Мерца – багаторічного критика курсу Ангели Меркель?
20 грудня 2021 — Віктор Савінок, для Європейської правди