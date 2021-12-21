У Парижі чоловік взяв у заручники двох жінок у магазині, до ранку обох звільнили

У Парижі чоловік взяв у заручники двох жінок у магазині, після перемовин обох вдалося звільнити, а нападника затримали.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Le Figaro.

Інцидент стався у 12-му окрузі столиці, неподалік від Бастилії. Близько 15 години у понеділок поліція отримала повдіомлення, що чоловік з холодною зброєю взяв у заручники двох жінок у магазині побутового обладнання і деталей.

Терористичну загрозу майже одразу виключили, але на прилеглих вулицях встановили периметр безпеки і стягнули великі сили поліції. З нападником почали перемовини, він нібито вимагав поговорити з міністром юстиції.

Одну з жінок звільнили близько 10 години вечора, другу - під ранок вівторка.

Міністр внутрішніх справ Жераль Дарманен повідомив, що обійшлося без постраждалих.

Le preneur d’otage a été interpellé. Il n’y a pas de blessé. Merci aux agents de la @prefpolice et notamment à la BRI. #aligre — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) December 21, 2021

За джерелами журналістів, 56-річний чоловік вже відомий поліції порушеннями громадського порядку та має проблеми з ментальним здоров’ям.

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