В Париже мужчина взял в заложники двух женщин в магазине, к утру обеих освободили
В Париже мужчина взял в заложники двух женщин в магазине, после переговоров обоих удалось освободить, а его задержали.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Le Figaro.
Инцидент произошел в 12-м округе столицы, недалеко от Бастилии. Около 15 часов в понедельник полиция получила сообщение, что мужчина с холодным оружием взял в заложники двух женщин в магазине бытового оборудования и деталей.
Террористическую угрозу почти сразу исключили, но на близлежащих улицах установили периметр безопасности и стянули большие силы полиции. С нападающим начали переговоры, он якобы потребовал поговорить с министром юстиции.
Одну из женщин освободили около 10 часов вечера, вторую - под утро вторника.
Министр внутренних дел Жераль Дарманен сообщил, что обошлось без пострадавших.
Le preneur d’otage a été interpellé. Il n’y a pas de blessé. Merci aux agents de la @prefpolice et notamment à la BRI. #aligre— Gérald DARMANIN (@GDarmanin) December 21, 2021
По источникам журналистов, 56-летний мужчина уже известен полиции нарушениями общественного порядка и имеет проблемы с ментальным здоровьем.
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