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Переговори США і Росії можуть початись на початку року - Блінкен

Середа, 22 грудня 2021, 08:42

Сполучені Штати вважають, що двосторонні переговори з Росією щодо масового нарощування військ уздовж українського кордону  можуть початися на початку року. 

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен,  повідомляє "Європейська правда" з посилання на "Голос Америки".

"Ми готові співпрацювати дипломатично через кілька каналів", - сказав держсекретар Блінкен під час пресконференції у вівторок.

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"Я думаю, що ви побачите відносно рано в новорічному періоді взаємодії у всіх цих сферах, щоб побачити, чи зможемо ми дипломатичним шляхом просунутися щодо розбіжностей", – додав Блінкен, маючи на увазі існуючий діалог стратегічної стабільності між США і Росією, Раду Росія-НАТО, а також ОБСЄ. 

Головний дипломат  США  також попередив про "масштабні наслідки", якщо Росія "втягнеться в подальші акти агресії проти України".

Тим часом Карен Донфрід, помічниця держсекретаря США з питань Європи та Євразії, повідомила журналістам, що США і Росія домовляться про конкретну дату початку переговорів щодо вимог Москви, яка хоче, аби НАТО відмовилася від будь-якої військової діяльності в Східній Європі та Україні.

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Але вона попередила, що "ми чітко дали зрозуміти, що будь-який діалог має базуватися на взаємності, вирішувати наші занепокоєння щодо дій Росії та відбуватися у повній координації з нашими європейськими союзниками та партнерами".

"Дозвольте сказати, що без Європи не буде переговорів про європейську безпеку", – додала Донфрід.

Президент США Джо Байден два тижні тому під час віртуального саміту попередив Путіна, що США та їхні союзники запровадять нищівні економічні санкції проти Росії, якщо вона вторгнеться в Україну.

Путін, виступаючи на зустрічі найвищих військових лідерів Росії, звинуватив Захід у "напруженості, яка наростає в Європі".

У рамках майбутніх двосторонніх переговорів зі США Путін вимагає, щоб НАТО відмовив Україні та іншим колишнім радянським країнам у можливому членстві, одночасно обмеживши своє військове розміщення в Центральній та Східній Європі.

Путін сказав, що Кремль хоче від Заходу "довгострокових, юридично обов’язкових гарантій" на відміну від "усних запевнень, слів і обіцянок", яким, він каже, що не може довіряти.

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Україна-НАТО США Росія
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