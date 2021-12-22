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Німеччина до кінця року закриє половину своїх АЕС

Середа, 22 грудня 2021, 13:32

Німеччина до кінця року збирається закрити майже половину своїх ядерних потужностей, створюючи додаткове навантаження на європейські мережі у розпал енергетичної кризи.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Bloomberg.

Закриття АЕС Grohnde, Gundremmingen C і Brokdorf - частина відмови від ядерної енергетики в країні - залишить діючими лише три атомні електростанції, які будуть виведені з мережі до кінця 2022 року.

Після катастрофи на Фукусімі у 2011 році уряд Ангели Меркель пообіцяв відмовитись від використання атомної енергії. Через відмову від атомної енергетики Німеччина тепер все більше залежить від вугілля.

За даними Федерального статистичного управління (Destatis), у третьому кварталі 2021 року 57% виробленої в Німеччині електроенергії було отримано з традиційних джерел, таких як кам'яне вугілля, природний газ та атомна енергія.

Частка відновлюваних джерел енергії в електроенергії, що її споживають у Німеччині, цього року падає нинішніми темпами вперше з 1997 року, оголосило минулого тижня Федеральне агентство з охорони довкілля UBA. "У першому кварталі цього року було дуже мало вітру, а сонце світило набагато менше, ніж минулого року", - пояснило агентство.

Хоча про відключення АЕС було відомо роками і це навряд чи призведе до різкого зростання цін, видалення 4 гігават базового навантаження підкреслює скорочення резерву буферної ємності в Німеччині. Це одна з причин, чому наступного року ціни вищі: електроенергія з поставкою у 2022 році цього року підскочила більш ніж у п’ять разів.

Час закриття АЕС навряд чи може бути гіршим, зазначає агентство. Ціни на електроенергію близькі до рекордного рівня в Європі, і Німеччині доведеться покладатися на виробництво з дорогого газу та вугілля ще приблизно 20 років.

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Німеччина Енергетика
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