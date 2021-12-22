"Нафтогаз" поскаржився Єврокомісії на антиконкурентні дії "Газпрому" та надав свої пропозиції

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" 21 грудня подала скаргу до Єврокомісії на зловживання російським "Газпромом" домінуючим становищем на європейському ринку газу.

Як пише "Європейська правда", про це 22 грудня повідомили у пресслужбі "Нафтогазу".

Національна компанія подала клопотання до Генерального директорату з конкуренції (Directorate General for Competition) про вжиття негайних заходів для нормалізації ситуації.

"Газпром" різко зменшив продаж власного газу на європейському спотовому ринку попри зростаючий попит та обмежує можливості інших компаній постачати додаткові обсяги газу в Європу і конкурувати з "Газпромом". Саме це є ключовою причиною кризи та рекордного зростання цін у Європі. Дії "Газпрому" є антиконкурентними та спричинили значні негативні наслідки для всіх європейських споживачів. "Нафтогаз" як один з найбільших покупців газу в Європі також несе збитки через ці зловживання. Відтак, ми просимо Європейську Комісію належно відреагувати на порушення", — заявив голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

У скарзі "Нафтогаз" вказав, що йдеться про зумисну відмову "Газпрому" від належного заповнення газом сховищ в ЄС, які належать "Газпрому" чи в яких він має значні заброньовані обсяги, а також - що компанія раптово та без вагомих причин припинила реалізацію газу через власну електронну платформу.

"Маючи достатні обсяги газу та можливість використовувати вільні транзитні потужності української ГТС, "Газпром" відмовився від поставок більших обсягів до ЄС. Також, без вагомих причин, "Газпром" так і не додав на своїй електронній платформі точку передачі газу на кордоні РФ-Україна. Крім того, "Газпром" продовжує блокувати експорт газу, що видобувається в Росії приватними компаніями, а також блокує транзит газу з країн Центральної Азії до Європи", - зауважили у "Нафтогазі".

У компанії вбачають метою таких дій створення штучного дефіциту газу та тиск на ЄС задля якнайшвидшого запуску газопроводу "Північний потік-2" без дотримання вимог європейського законодавства.

"Дії "Газпрому" прямо суперечать європейському антимонопольному законодавству та вже призвели до зростання цін до рекордної позначки $1921 за 1 тис. куб. метрів станом на 21 грудня", - наголошує "Нафтогаз".

Компанія просить Єврокомісію вжити комплекс негайних заходів. Зокрема, "Нафтогаз" просить ЄК зобов’язати "Газпром" виставити на продаж через електронну платформу значні обсяги газу для поставки на українсько-російському кордоні або принаймні на кордоні України та країн ЄС. При цьому клієнти "Газпрому" отримають можливість купувати газ, зокрема, на кордоні Росії з Україною для подальшого самостійного бронювання потужностей ГТС та транспортування до Європи та/або закачки газу до українських ПСГ. Крім того, "Газпром" має надавати технічні можливості своєї газотранспортної системи для експорту газу приватними російськими видобувними компаніями, а також транзиту газу з країн Центральної Азії.

Зазначається, що звернення містить короткий опис зловживань "Газпрому", надалі компанія надасть Єврокомісії також розширені та доповнені матеріали.

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