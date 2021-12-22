"Нафтогаз" пожаловался Еврокомиссии на антиконкурентные действия "Газпрома" и представил свои предложения

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" 21 декабря подала жалобу в Еврокомиссию на злоупотребление российским "Газпромом" доминирующим положением на европейском рынке газа.

Как пишет "Европейская правда", об этом 22 декабря сообщили в пресс-службе "Нафтогаза".

Компания подала ходатайство Генеральному директорату по конкуренции (Directorate General for Competition) о принятии немедленных мер по нормализации ситуации.

"Газпром" резко уменьшил продажу собственного газа на европейском спотовом рынке, несмотря на растущий спрос, и ограничивает возможности других компаний поставлять дополнительные объемы газа в Европу и конкурировать с "Газпромом". Именно это является ключевой причиной кризиса и рекордного роста цен в Европе. Действия "Газпрома" антиконкурентны и повлекли за собой значительные негативные последствия для всех европейских потребителей. Нефтегаз как один из крупнейших покупателей газа в Европе также несет убытки из-за этих злоупотреблений. Следовательно, мы просим Европейскую комиссию должным образом отреагировать на нарушения", — заявил председатель правления "Нафтогаза" Юрий Витренко.

В жалобе "Нафтогаз" указал, что речь идет о преднамеренном отказе "Газпрома" от надлежащего заполнения газом хранилищ в ЕС, принадлежащих "Газпрому", или в которых он имеет значительные забронированные объемы, а также что компания внезапно и без веских причин прекратила реализацию газа через собственную электронную платформу.

"Имея достаточные объемы газа и возможность использовать свободные транзитные мощности украинской ГТС, "Газпром" отказался от поставок больших объемов в ЕС. Также без веских причин "Газпром" так и не добавил на своей электронной платформе точку передачи газа на границе РФ-Украина "Кроме того, "Газпром" продолжает блокировать экспорт добываемого в России частными компаниями, а также блокирует транзит газа из стран Центральной Азии в Европу", - отметили в "Нафтогазе".

В компании видят целью таких действий создание искусственного дефицита газа и давление на ЕС для скорейшего запуска газопровода "Северный поток-2" без соблюдения требований европейского законодательства.

"Действия "Газпрома" прямо противоречат европейскому антимонопольному законодательству и уже привели к росту цен до рекордной отметки в $1921 за 1 тыс. куб. метров по состоянию на 21 декабря", - отмечает "Нафтогаз".

Компания просит Еврокомиссию принять комплекс немедленных мер. В частности, "Нафтогаз" просит ЕК обязать "Газпром" выставить на продажу через электронную платформу значительные объемы газа для поставки на украинско-российской границе или, по крайней мере, на границе Украины и стран ЕС. При этом клиенты "Газпрома" получат возможность покупать газ, в частности, на границе России с Украиной для дальнейшего самостоятельного бронирования мощностей ГТС и транспортировки в Европу и/или закачки газа в украинские ПХГ. Кроме того, "Газпром" должен предоставлять технические возможности своей газотранспортной системы для экспорта газа по частным российским добывающим компаниям, а также транзиту газа из стран Центральной Азии.

Отмечается, что обращение содержит краткое описание злоупотреблений "Газпрома", в дальнейшем компания предоставит Еврокомиссии расширенные и дополненные материалы.

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