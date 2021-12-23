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Група мігрантів потрапила з Білорусі до Польщі, переправившись понтоном через річку 

Четвер, 23 грудня 2021, 12:07

Минулої доби польські прикордонники затримали 24 громадян Іраку, яким вдалось перетнути кордон через річку.

Як пише "Європейська правда", про це прикордонна служба повідомила вранці 23 грудня.

"На ділянці кордону біля Кринок група з 24 громадян Іраку понтоном перетнула річку Свіслоч на польський бік. Їм допомагали білоруські службовці. Людей затримали", - йдеться у заяві.

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Загалом за середу нелегально перетнути білорусько-польський кордон спробували 48 людей.  

Як відомо, після найбільшого загострення міграційної кризи на кордоні Польщі й Білорусі місяць тому, коли біля пункту пропуску зібрались кілька тисяч мігрантів, ситуація заспокоїлася, Білорусь переселила мігрантів з табору у логістичний центр неподалік від кордону.

Проте і після того польські прикордонники щодня фіксують нові спроби нелегально потрапити в країну. Також в країні регулярно затримують водіїв, що допомагають мігрантам продовжити мандрівку в ЄС.

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Польща шантаж мігрантами
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