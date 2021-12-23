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Группа мигрантов попала из Беларуси в Польшу, переправившись на понтоне через реку

Четверг, 23 декабря 2021, 12:07

За минувшие сутки польские пограничники задержали 24 граждан Ирака, которым удалось пересечь границу через реку.

Как пишет "Европейская правда", об этом пограничная служба сообщила утром 23 декабря.

"На участке границы возле Крынок группа из 24 граждан Ирака на понтоне пересекла реку Свислочь на польскую сторону. Им помогали белорусские служащие. Людей задержали", - говорится в заявлении.

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В целом за среду нелегально пересечь белорусско-польскую границу попытались 48 человек.

Как известно, после наибольшего обострения миграционного кризиса на границе Польши и Беларуси месяц назад, когда около пункта пропуска собралось несколько тысяч мигрантов, ситуация успокоилась, Беларусь переселила мигрантов из лагеря в логистический центр недалеко от границы.

Однако и после этого польские пограничники ежедневно фиксируют новые попытки нелегально попасть в страну. Также в стране регулярно задерживают водителей, помогающих мигрантам продолжить путешествие в ЕС.

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Польша шантаж мигрантами
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