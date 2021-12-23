Группа мигрантов попала из Беларуси в Польшу, переправившись на понтоне через реку

За минувшие сутки польские пограничники задержали 24 граждан Ирака, которым удалось пересечь границу через реку.

Как пишет "Европейская правда", об этом пограничная служба сообщила утром 23 декабря.

"На участке границы возле Крынок группа из 24 граждан Ирака на понтоне пересекла реку Свислочь на польскую сторону. Им помогали белорусские служащие. Людей задержали", - говорится в заявлении.

Minionej doby tj.22.12 granicę🇵🇱🇧🇾próbowało przekroczyć 48 osób.

Na odcinku ochranianym przez #placówkaSG w Krynkach grupa 24 ob. Iraku przeprawiła się pontonem przez rzeką Świsłocz na stronę polską. Cudzoziemcom pomagały służby białoruskie. Osoby zostały zatrzymane.#NaStraży pic.twitter.com/ESqBrPp2vy — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) December 23, 2021

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В целом за среду нелегально пересечь белорусско-польскую границу попытались 48 человек.

Как известно, после наибольшего обострения миграционного кризиса на границе Польши и Беларуси месяц назад, когда около пункта пропуска собралось несколько тысяч мигрантов, ситуация успокоилась, Беларусь переселила мигрантов из лагеря в логистический центр недалеко от границы.

Однако и после этого польские пограничники ежедневно фиксируют новые попытки нелегально попасть в страну. Также в стране регулярно задерживают водителей, помогающих мигрантам продолжить путешествие в ЕС.

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