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Данія вимагатиме для в'їзду тести на коронавірус незалежно від статусу вакцинації

Четвер, 23 грудня 2021, 15:06

Данія вводить нове обмеження, що зобов'язує всіх мандрівників проходити тест на коронавірус для в'їзду до країни.

Про це пише The Local, повідомляє "Європейська правда".

Жителі Данії можуть пройти тест протягом 24 годин з моменту прибуття, тоді як решта мандрівників має пройти тест до від'їзду.

Правило застосовуватиметься незалежно від статусу вакцинації. Обмеження набуває чинності 27 грудня і діятиме протягом перших трьох тижнів року до 17 січня.

Проте мешканцям Данії буде дозволено пройти тест протягом доби після прибуття, але їм рекомендується пройти тестування перед поїздкою, якщо це можливо.

Міністерство охорони здоров'я заявляє, що іноземні мандрівники на вибір можуть зробити ПЛР-тест за 72 години до прибуття або експрес-тест на антигени за 48 годин до прибуття.

Громадянам України дозволяється в'їзд із сертифікатом, який підтверджує одужання від COVID-19 або повну вакцинацію, препаратом, схваленим Європейським агентством з лікарських засобів (Comirnaty/Pfizer-BioNTech, Janssen/Johnson & Johnson, Spikevax/Moderna, Vaxzevria/Oxford–AstraZeneca).

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Данія Туризм
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