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Дания будет требовать для въезда тесты на коронавирус независимо от статуса вакцинации

Четверг, 23 декабря 2021, 15:06

Дания вводит новое ограничение, обязывающее всех путешественников проходить тест на коронавирус для въезда в страну.

Об этом пишет The Local, сообщает "Европейская правда".

Жители Дании могут пройти тест в течение 24 часов с момента прибытия, тогда как остальные путешественники должны пройти тест до отъезда.

Правило будет применяться вне зависимости от статуса вакцинации. Ограничение вступает в силу 27 декабря и будет действовать в течение первых трех недель до 17 января.

Однако жителям Дании будет разрешено пройти тест в течение суток по прибытии, но им рекомендуется пройти тестирование перед поездкой, если это возможно.

Министерство здравоохранения заявляет, что иностранные путешественники по выбору могут сделать ПЦР-тест за 72 часа до прибытия или экспресс-тест на антигены за 48 часов до прибытия.

Гражданам Украины разрешается въезд с сертификатом, подтверждающим выздоровление от COVID-19 или полную вакцинацию, препаратом, одобренным Европейским агентством по лекарственным средствам (Comirnaty/Pfizer-BioNTech, Janssen/Johnson & Johnson, Spikevax/Moderna, Vaxzevria).

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