Литва продовжила термін затримання мігрантів до року

Мігранти, які прибувають у Литву з території Білорусі, можуть бути затримані на строк до року.

Відповідне рішення ухвалив у четвер литовський Сейм, збільшивши початковий шестимісячний термін утримання під вартою, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

81 депутат підтримав подовження шестимісячного терміну утримання під вартою, яке було введено в липні в рамках планів тримати велику кількість мігрантів у таборах поблизу кордону та стримувати інших від спроб перетнути кордон. Проти продовження терміну виступили 14 депутатів, а 15 утрималися.

"Ми повинні надіслати повідомлення мігрантам і Європі. Мігранти не заполонили Європу, і Європа нам вдячна", – сказала міністр внутрішніх справ Агне Білотайте в парламенті.

За даними міністерства внутрішніх справ Литви, цього року до Литви з Білорусі прибуло близько 4300 мігрантів, причому дві третини становлять громадяни Іраку. Понад 3000 людей наразі утримуються в таборах для мігрантів, повідомляє міністерство.

З початку серпня Литва витіснила понад 7000 людей через кордон, який проходить уздовж малонаселених лісів і боліт. За останні тижні кількість мігрантів, які намагаються перетнути кордон з Білорусі, зменшилася, але Литва заявила, що незабаром може зіткнутися з новою хвилею.