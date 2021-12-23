Литва продлила срок задержания мигрантов до года

Мигранты, прибывающие в Литву с территории Беларуси, могут быть задержаны сроком до года.

Соответствующее решение принял в четверг литовский Сейм, увеличив первоначальный шестимесячный срок содержания под стражей, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

81 депутат поддержал продление шестимесячного срока содержания под стражей, которое было введено в июле в рамках планов содержать большое количество мигрантов в лагерях вблизи границы и сдерживать других от попыток пересечь границу. Против продления срока выступили 14 депутатов, а 15 воздержались.

"Мы должны отправить сообщения мигрантам и Европе. Мигранты не заполонили Европу, и Европа нам благодарна", – сказала министр внутренних дел Агне Билотайте в парламенте.

По данным министерства внутренних дел Литвы, в этом году в Литву из Беларуси прибыло около 4300 мигрантов, причем две трети составляют граждане Ирака. Более 3000 человек находятся в лагерях для мигрантов, сообщает министерство.

С начала августа Литва вытеснила более 7000 человек через границу, проходящую вдоль малонаселенных лесов и болот. За последние недели количество мигрантов, пытающихся пересечь границу из Беларуси, уменьшилось, но Литва заявила, что вскоре может столкнуться с новой волной.