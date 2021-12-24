В Одесу зайшов найсучасніший фрегат ВМС Франції

24 грудня багатофункціональний фрегат типу FREMM "Auvergne" ВМС Франції зайшов на кілька днів в Одеський порт.

Про це йдеться у заяві посольства Франції в Україні, повідомляє "Європейська правда".

Ця зупинка в Одесі є першим заходом фрегата "Auvergne" у морські води України з моменту його прийняття до складу ВМС Франції у 2018 році.

Фрегат увійшов у Чорне море 13 грудня і буде вести там патрулювання протягом трьох тижнів.

"Регулярне перебування кораблів ВМС Франції в Чорному морі має на меті забезпечити автономну спроможність Франції оцінити ситуацію в цій стратегічній для Європи зоні, відмітити відданість Франції вільному пересуванню на морі та у повітрі, а також підтримувати оперативну сумісність із сусідніми та союзними флотами, присутніми в цій зоні", - заявили в посольстві.

Загалом з 2014 року ВМС Франції нараховує понад 30 заходів у Чорне море.

"Auvergne" є найсучаснішим кораблем французького флоту. Він має сучасне радіоелектронне обладнання, артилерійське озброєння – 76-мм швидкострільна гармата та три 20-мм гармати із системою дистанційного керування, торпеди MU90.

Ракетне озброєння – вісім протикорабельних, 16 зенітних ракет вертикального старту та 16 пускових установок для ударних ракет великого радіусу (понад 1000 км).

Авіаційне озброєння – гелікоптер NH90.

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