В Одессу вошел самый современный фрегат ВМС Франции

24 декабря многофункциональный фрегат типа FREMM "Auvergne" ВМС Франции зашел на несколько дней в Одесский порт.

Об этом говорится в заявлении посольства Франции в Украине, сообщает "Европейская правда".

Эта остановка в Одессе является первым заходом фрегата Auvergne в морские воды Украины с момента его принятия в состав ВМС Франции в 2018 году.

Фрегат вошел в Черное море 13 декабря и будет вести там патрулирование в течение трех недель.

"Регулярное пребывание кораблей ВМС Франции в Черном море имеет целью обеспечить автономную способность Франции оценить ситуацию в этой стратегической для Европы зоне, отметить приверженность Франции свободному передвижению на море и в воздухе, а также поддерживать оперативную совместимость с соседними и союзными флотами зоне", - заявили в посольстве.

В общей сложности с 2014 года ВМС Франции насчитывает более 30 заходов в Черное море.

Auvergne является самым современным кораблем французского флота. Он имеет современное радиоэлектронное оборудование, артиллерийское вооружение – 76-мм скорострельное орудие и три 20-мм пушки с системой дистанционного управления, торпеды MU90.

Ракетное вооружение – восемь противокорабельных, 16 зенитных ракет вертикального старта и 16 пусковых установок для ударных ракет большого радиуса (более 1000 км).

Авиационное вооружение – вертолет NH90.

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