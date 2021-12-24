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У Латвії заявили про рекордне число мігрантів, які намагались перетнути кордон з Білоруссю

П'ятниця, 24 грудня 2021, 17:35

У четвер латвійські прикордонники запобігли найбільшій за останній час кількості спроб незаконного перетину латвійсько-білоруського кордону — 103.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

В останні десять днів спостерігається зростання спроб незаконного перетину кордону.

Раніше за добу кордон намагалися перетнути в середньому 20-30 мігрантів.

З 10 серпня загалом прикордонники запобігли незаконному перетину державного кордону 3481 особою.

З моменту запровадження надзвичайної ситуації кордон було дозволено перетнути 93 особам з гуманітарних міркувань, а затримано з початку року 445 громадян третіх країн, які незаконно перетнули державний кордон.

Через зростання кількості випадків незаконного перетину латвійсько-білоруського кордону уряд оголосив з 11 серпня до 10 листопада надзвичайну ситуацію у Лудзенському, Краславському, Аугшдаугівському краях, а також у Даугавпілсі. У жовтні уряд вирішив продовжити надзвичайну ситуацію до 10 лютого.

Як повідомлялося, у Польщі допускають суттєве загострення ситуації на кордоні з Білоруссю у період свят.

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Латвія шантаж мігрантами
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