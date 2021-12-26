У Франції в зоопарку втекли 9 вовків, коли на території були відвідувачі

Французький зоопарк був тимчасово закритий місцевою владою після того, як зграя з дев'яти вовків втекла зі свого вольєра в години відвідування.

Про це пише ВВС, повідомляє "Європейська правда".

Під час інциденту у зоопарку Trois Vallées у Монредон-Лабессоньє, на півдні Франції, ніхто не постраждав.

Тварини зламали люки безпеки та перелізли через паркан, але за межі зоопарку не вийшли.

Четверо було застрелено за "небезпечну поведінку". Інші п'ятеро були повернуті у вольєр і піддані наркозу місцевими фахівцями, які були викликані на місце події.

"У той час у зоопарку було небагато людей, і ніхто з них не наражався на безпосередню небезпеку", - сказав представник місцевої влади.

Але він додав, що зоопарк необхідно закрити, доки не будуть усунуті проблеми з безпекою.

Власник парку сказав, що вовки тільки недавно прибули до зоопарку, і наголосив, що відвідувачі були негайно евакуйовані після втечі.

У парку площею понад 60 гектарів утримується понад 600 тварин, включаючи левів, мавп та фламінго.

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