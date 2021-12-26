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Во Франции в зоопарке сбежали 9 волков, когда на территории были посетители

Воскресенье, 26 декабря 2021, 19:40

Французский зоопарк был временно закрыт местными властями после того, как стая из девяти волков сбежала из своего вольера в часы посещения.

Об этом пишет ВВС, сообщает "Европейская правда".

Во время инцидента в зоопарке Trois Vallées в Монредон-Лабессонни, на юге Франции, никто не пострадал.

Животные сломали люки безопасности и перелезли через забор, но за пределы зоопарка не вышли.

Четверо были застрелены за "опасное поведение". Остальные пятеро были возвращены в вольер и подвергнуты наркозу местными специалистами, которые были вызваны на место происшествия.

"В то время в зоопарке было немного людей, и никто из них не подвергался непосредственной опасности", - сказал представитель местных властей.

Но он добавил, что зоопарк необходимо закрыть, пока не будут устранены проблемы с безопасностью.

Владелец парка сказал, что волки только недавно прибыли в зоопарк, и подчеркнул, что представители общественности были немедленно эвакуированы после побега.

В парке площадью более 60 гектаров содержится более 600 животных, включая львов, обезьян и фламинго.

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Франция инциденты ЕвроЖизнь
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