Во Франции в зоопарке сбежали 9 волков, когда на территории были посетители
Французский зоопарк был временно закрыт местными властями после того, как стая из девяти волков сбежала из своего вольера в часы посещения.
Об этом пишет ВВС, сообщает "Европейская правда".
Во время инцидента в зоопарке Trois Vallées в Монредон-Лабессонни, на юге Франции, никто не пострадал.
Животные сломали люки безопасности и перелезли через забор, но за пределы зоопарка не вышли.
Четверо были застрелены за "опасное поведение". Остальные пятеро были возвращены в вольер и подвергнуты наркозу местными специалистами, которые были вызваны на место происшествия.
"В то время в зоопарке было немного людей, и никто из них не подвергался непосредственной опасности", - сказал представитель местных властей.
Но он добавил, что зоопарк необходимо закрыть, пока не будут устранены проблемы с безопасностью.
Владелец парка сказал, что волки только недавно прибыли в зоопарк, и подчеркнул, что представители общественности были немедленно эвакуированы после побега.
В парке площадью более 60 гектаров содержится более 600 животных, включая львов, обезьян и фламинго.