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У Нідерландах пропонують щеплення від коронавірусу в окулярах віртуальної реальності

Понеділок, 27 грудня 2021, 12:13

Міністр охорони здоров’я Нідерландів Хуго де Йонге запропонував людям, які бояться щеплення від коронавірусу через страх перед уколами, зробити його в окулярах віртуальної реальності. 

Як пише "Європейська правда", про це він заявив у своєму Twitter.

"Ви нервуєте перед щепленням, але хочете робити підсилюючу дозу? Служба охорони громадського здоров'я Амстердама буде рада вам допомогти. З’являється все більше місць, де пропонують VR-окуляри, які допомагають розслабитися під час щеплення", - повідомив міністр.

Він додав відеорепортаж про пілотний проєкт випробування такого підходу, що проводився ще у листопаді.

На цей час в країні вакциновані обома дозами майже 86% дорослого населення.

Нагадаємо, через ризики поширення штаму "Омікрон" Нідерланди запровадили загальний локдаун до середини січня, що поширюється на більшість закладів та магазинів. 

Протягом листопада Нідерланди зафіксували найвищі добові показники заражень за увесь час епідемії - понад 20-23 тисячі нових хворих, при тому, що населення країни складає 17,4 млн. Втім, уряд не одразу пішов на радикальне посилення обмежень для всього населення. На початку грудня приріст заражень вже почав спадати.

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Нідерланди Коронавірус
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