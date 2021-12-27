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Укр / Рус
Укр / Рус

В Нидерландах предлагают прививки от коронавируса в очках виртуальной реальности

Понедельник, 27 декабря 2021, 12:13

Министр здравоохранения Нидерландов Хуго де Йонге предложил людям, которые боятся прививки от коронавируса из-за страха перед уколами, сделать её в очках виртуальной реальности.

Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил в своем Twitter.

"Вы нервничаете перед прививкой, но хотите делать усиливающую дозу? Служба здравоохранения Амстердама будет рада вам помочь. Появляется все больше мест, где предлагают VR-очки, которые помогают расслабиться во время прививки", - сообщил министр.

Он добавил видеорепортаж о пилотном проекте испытания такого подхода, который проводился еще в ноябре.

В настоящее время в стране вакцинированы обеими дозами почти 86% взрослого населения.

Напомним, из-за рисков распространения штамма "Омикрон" Нидерланды ввели общий локдаун до середины января, распространяющийся на большинство заведений и магазинов.

В течение ноября Нидерланды зафиксировали самые высокие суточные показатели заражений за все время эпидемии - более 20-23 тысяч новых больных, при том, что население страны составляет 17,4 млн. Впрочем, правительство не сразу пошло на радикальное усиление ограничений для всего населения. В начале декабря прирост заражений уже начал спадать.

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Нидерланды Коронавирус
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