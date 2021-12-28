В ЄС за рік вакцинували від коронавірусу 78% дорослих

78 відсотків дорослого населення Європейського Союзу повністю вакциновані проти коронавірусу.

Про це оголосила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, пише "Європейська правда".

"Сьогодні рік тому в усій Європі стартувала вакцинація проти COVID-19. Ми пройшли довгий шлях. Понад 78 відсотків дорослих в ЄС зараз вакциновані. Ми вдячні медичним працівникам та працівникам на передовій, які берегли нас і наші громади в ці часи", - заявила вона у зверненні.

One year ago today, vaccination against #COVID19 started all across Europe.



We have come a long way.



Over 78% of adults in the EU are now vaccinated.



Our gratitude goes to healthcare and frontline workers who kept us safe and our communities going in these times. pic.twitter.com/c2xcUPXYCU — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 27, 2021

В останні тижні низка європейських країн поступово повертають обмеження через поширення варіанту "Омікрон", який вже став домінуючим у Португалії та Ірландії.

Франція оголосила про обмеження на три тижні, але комендантської години напередодні Нового року не буде.

У частині федеральних земель Німеччини 27 грудня почали діяти нові обмеження, зокрема, закривають низку закладів та обмежують час роботи ресторанів.

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