В ЄС за рік вакцинували від коронавірусу 78% дорослих

78 відсотків дорослого населення Європейського Союзу повністю вакциновані проти коронавірусу.

Про це оголосила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, пише "Європейська правда".

"Сьогодні рік тому в усій Європі стартувала вакцинація проти COVID-19. Ми пройшли довгий шлях. Понад 78 відсотків дорослих в ЄС зараз вакциновані. Ми вдячні медичним працівникам та працівникам на передовій, які берегли нас і наші громади в ці часи", - заявила вона у зверненні.

