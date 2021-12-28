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В ЕС за год вакцинировали от коронавируса 78% взрослых

Вторник, 28 декабря 2021, 10:04

78 процентов взрослого населения Европейского Союза полностью вакцинированы против коронавируса.

Об этом объявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет "Европейская правда".

"Сегодня год назад во всей Европе стартовала вакцинация против COVID-19. Мы прошли долгий путь. Более 78 процентов взрослых в ЕС сейчас вакцинированы. Мы благодарны медицинским работникам и работникам на передовой, которые берегли нас и наши общины в эти времена", - заявила она находится в обращении.

В последние недели ряд европейских стран постепенно возвращают ограничения из-за распространения варианта "Омикрон", уже ставшего доминирующим в Португалии и Ирландии.

Франция объявила об ограничениях на три недели, но комендантского часа в канун Нового года не будет.

В части федеральных земель Германии 27 декабря начали действовать новые ограничения, в частности, закрывающие ряд заведений и ограничивающие время работы ресторанов.

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Вакцины Коронавирус
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