В ЕС за год вакцинировали от коронавируса 78% взрослых

78 процентов взрослого населения Европейского Союза полностью вакцинированы против коронавируса.

Об этом объявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет "Европейская правда".

"Сегодня год назад во всей Европе стартовала вакцинация против COVID-19. Мы прошли долгий путь. Более 78 процентов взрослых в ЕС сейчас вакцинированы. Мы благодарны медицинским работникам и работникам на передовой, которые берегли нас и наши общины в эти времена", - заявила она находится в обращении.

One year ago today, vaccination against #COVID19 started all across Europe.



We have come a long way.



Over 78% of adults in the EU are now vaccinated.



Our gratitude goes to healthcare and frontline workers who kept us safe and our communities going in these times. pic.twitter.com/c2xcUPXYCU — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 27, 2021

В последние недели ряд европейских стран постепенно возвращают ограничения из-за распространения варианта "Омикрон", уже ставшего доминирующим в Португалии и Ирландии.

Франция объявила об ограничениях на три недели, но комендантского часа в канун Нового года не будет.

В части федеральных земель Германии 27 декабря начали действовать новые ограничения, в частности, закрывающие ряд заведений и ограничивающие время работы ресторанов.