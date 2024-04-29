Туреччина підтримає кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО

Туреччина інформувала членів Північноатлантичного альянсу про те, що вона підтримає кандидатуру прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте на посаду генерального секретаря НАТО.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє державне агентство Туреччини Anadolu з посиланням на турецьких офіційних осіб.

Після того як минулого тижня Рютте зустрівся з турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом у Стамбулі і попросив підтримки у змаганні за пост генсека НАТО, Туреччина у понеділок повідомила членам Альянсу, що підтримає Рютте.

Ердоган зустрівся віч-на-віч з Рютте, який відвідав Туреччину 26 квітня, в особняку Вахдеттін.

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На спільній пресконференції Марк Рютте заявив, що південне крило НАТО потребує Туреччини і турецького лідерства.

"Туреччина відіграє вирішальну роль. Роблячи це, вона докладає зусиль для врегулювання ситуації в Газі. Водночас вона докладає зусиль у ситуації з жахливою війною проти України. У цьому відношенні ви відіграєте важливу роль", – сказав Рютте Ердогану.

Кандидатуру Рютте на посаду генсека Альянсу підтримують, зокрема, ключові держави, такі як США, Британія, Франція та Німеччина.

Серед країн, позиція яких ще ставить під питання призначення Рютте, є Угорщина, Словаччина та Румунія. Від Румунії на цю посаду претендує її чинний президент Клаус Йоганніс.

Раніше президент Туреччини натякав, що готовий підтримати Рютте, якщо той пообіцяє серйозно сприймати занепокоєння Туреччини щодо боротьби з тероризмом – маючи на увазі протистояння з курдським угрупованням PKK, а також хоче, щоби Рютте "неупереджено" діяв у ситуаціях, коли Туреччина буде мати суперечку з іншими членами НАТО (передусім Грецією, з якою в Туреччини непрості стосунки).