Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Франція посилила обмеження на тлі швидкого поширення варіанту "Омікрон"

Вівторок, 28 грудня 2021, 09:23

Франція посилює обмеження щодо COVID-19 на тлі швидкого поширення варіанту "Омікрон", але комендантської години напередодні Нового року не буде.

Про це заявив прем'єр-міністр Жан Кастекс, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

Рівень захворюваності зараз значно перевищує 700 на 100 тисяч людей і перебуває на рекордному рівні з початку пандемії.

З понеділка та протягом наступних трьох тижнів усі масові зібрання будуть обмежені до 2000 осіб для заходів у приміщенні та до 5000 осіб для заходів на відкритому повітрі, а всі глядачі на концертах повинні будуть сидіти.

Вживання їжі та напоїв буде заборонено в громадському пасажирському транспорті, включаючи міжміський транспорт, а також у кінотеатрах, тоді як у барах і ресторанах всю їжу та напої доведеться вживати сидячи, а не стоячи. Пасажирам у громадському транспорті знову будуть потрібні маски.

Кастекс також сказав, що робота з дому стане обов’язковою принаймні три дні на тиждень, де це можливо, і що носіння масок знову стане обов’язковим на вулиці в центрах міст.

 "Я знаю, що це схоже на фільм без кінця, але рік тому ми розпочали нашу кампанію вакцинації, і тепер ми одні з найкраще вакцинованих і захищених людей у ​​світі", – сказав Кастекс.

З метою подальшого посилення вакцинації запланована урядом "вакцинна перепустка" для відвідування громадських місць, яка вимагатиме підтвердження вакцинації, а не лише негативного тесту – набуде чинності з 15 січня, якщо парламент схвалить проект урядового законопроєкту.

Уряд також зменшує період, коли люди отримають право на повторне щеплення, до трьох місяців з чотирьох після другого уколу.

Нагадаємо минулого тижня у Франції вперше кількість випадків коронавірусу перетнула позначку у 100 тисяч.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Франція Карантин Коронавірус
powered by lun.ua

Статті

Обдурити Путіна: як Лукашенко змінює конституцію та які наслідки це матиме

Навіщо Лукашенко пішов на переписування конституції? І які сигнали тим самим він надіслав білорусам, Росії, Заходу та Україні?
28 грудня 2021 — Юрій Панченко, Європейська правда

Міністерство пошти і справ: як Зеленський дав МЗС найвищу владу та чому це не запрацює

Добрі наміри МЗС вилилися у юридично безглуздий указ Зеленського, що лише додає ризиків та проблем, аж до загрози диктатури...
25 грудня 2021 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Посол при НАТО: Альянс боїться опинитися на межі збройного конфлікту з РФ через Україну

Наталія Галібаренко: Є країни, які виступають проти будь-якого діалогу з РФ. Але є і ті, які хочуть домовитися з Росією, мовляв, "щоби врятувати Україну"
24 грудня 2021 — Сергій Сидоренко, Європейська правда