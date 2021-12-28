Франція посилила обмеження на тлі швидкого поширення варіанту "Омікрон"

Франція посилює обмеження щодо COVID-19 на тлі швидкого поширення варіанту "Омікрон", але комендантської години напередодні Нового року не буде.

Про це заявив прем'єр-міністр Жан Кастекс, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

Рівень захворюваності зараз значно перевищує 700 на 100 тисяч людей і перебуває на рекордному рівні з початку пандемії.

З понеділка та протягом наступних трьох тижнів усі масові зібрання будуть обмежені до 2000 осіб для заходів у приміщенні та до 5000 осіб для заходів на відкритому повітрі, а всі глядачі на концертах повинні будуть сидіти.

Вживання їжі та напоїв буде заборонено в громадському пасажирському транспорті, включаючи міжміський транспорт, а також у кінотеатрах, тоді як у барах і ресторанах всю їжу та напої доведеться вживати сидячи, а не стоячи. Пасажирам у громадському транспорті знову будуть потрібні маски.

Кастекс також сказав, що робота з дому стане обов’язковою принаймні три дні на тиждень, де це можливо, і що носіння масок знову стане обов’язковим на вулиці в центрах міст.

"Я знаю, що це схоже на фільм без кінця, але рік тому ми розпочали нашу кампанію вакцинації, і тепер ми одні з найкраще вакцинованих і захищених людей у ​​світі", – сказав Кастекс.

З метою подальшого посилення вакцинації запланована урядом "вакцинна перепустка" для відвідування громадських місць, яка вимагатиме підтвердження вакцинації, а не лише негативного тесту – набуде чинності з 15 січня, якщо парламент схвалить проект урядового законопроєкту.

Уряд також зменшує період, коли люди отримають право на повторне щеплення, до трьох місяців з чотирьох після другого уколу.

Нагадаємо минулого тижня у Франції вперше кількість випадків коронавірусу перетнула позначку у 100 тисяч.

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