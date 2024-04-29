Резонансне вбивство українських військових у Німеччині розслідуватиме прокуратура Баварії
Прокуратура Баварії перебирає на себе розслідування резонансного вбивства двох українських військових на півдні Баварії, у якому підозрюють громадянина Росії.
Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".
Справою щодо вбивства двох українців у містечку Мурнау-ам-Штаффельзее далі буде опікуватися Центральний офіс з протидії екстремізму й тероризму.
На даному етапі розслідування не виключають політичну мотивацію злочину.
Перед цим неофіційно стало відомо, що підозрюваний 57-річний росіянин був п’яним. У неділю йому обрали запобіжний захід у вигляді арешту.
Як повідомляла "ЄвроПравда", повідомлення про двох чоловіків з тяжкими пораненнями у Мурнау надійшло близько 17:20 у суботу. На час приїзду медиків один із них вже помер. Другий, що теж мав тяжкі поранення, невдовзі помер у лікарні.
У МЗС України повідомили, що загиблими виявилися двоє українських військових, які перебували у Німеччині на реабілітації.