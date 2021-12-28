Гарантії для президента та військові операції за кордоном: конституційні ініціативи Лукашенка

Білоруська влада оприлюднила проєкт змін до конституції, референдум щодо якого запланований на лютий 2022 року.

Про те, якими стали зміни до білоруської конституції і які сигнали Лукашенко надіслав білорусам, РФ, Заходу та Україні читайте в статті редактора ЄвроПравди Юрія Панченка Обдурити Путіна: як Лукашенко змінює конституцію та які наслідки це матиме.

Про проведення конституційної реформи самопроголошений президент Александр Лукашенко оголосив ще минулого року. Більш того, ці зміни були умовою допомоги від Росії під час масових протестів у Білорусі.

Ці зміни мали дати старт транзиту влади – відразу після ухвалення нової конституції мали пройти дострокові парламентські та президентські вибори, а Лукашенко навіть натякав, що не братиме в них участь.

Конституційна реформа мала позбавити президента значної частини повноважень, передавши їх уряду або парламенту. В такому випадку, сподівалися у РФ, у Білорусі замість одного з’явиться декілька центрів впливу, конкуренція яких зробить неминучим звернення до Кремля по допомогу чи посередництво.

Деякий час Александр Лукашенко, принаймні публічно, підтримував цей план. Втім, цього року, коли влада повернула собі повний контроль над країною, ідея з конституційним референдумом стала виглядати не лише небезпечною (звертатися до народу після придушення протестів), але й не дуже потрібною для самого Лукашенка.

Поступово змінювалася і риторика самопроголошеного президента – про дострокові президентські вибори вже не йшлося. Як заявив із цього приводу сам Лукашенко, це буде можливе лише разом із достроковими президентськими виборами у США.

Але, Лукашенко не був би самим собою, якби не спробував виконати свою обіцянку так, щоб одночасно ошукати всіх та прийняти зміни у максимально вигідній для себе редакції.

Навіть після запропонованих змін Білорусь залишиться суперпрезидентською державою.

Президент не лише є головнокомандувачем та формує зовнішню політику, але й залишає за собою право висувати кандидатури прем’єра, генерального прокурора та голови центрального банку, а також самостійно призначати та звільняти міністрів, ветувати закони, зупиняти дію урядових постанов.

Запропоновані зміни до конституції дають підстави говорити, що ніякого транзиту влади не планується. І тим більше не планується дострокових виборів.

Втім, опція транзиту все ж збереглася. У новій конституції з’являється альтернативний парламент – Всебілоруські народні збори (ВНЗ). Досі він мав радше декоративну функцію, збираючись раз на п'ять років та схвалюючи курс країни. ВНЗ отримає чималі повноваження.

Конституційні правки не заважатимуть Лукашенку обійняти посаду голови ВНЗ, на додачу до президентської.

Втім, є один нюанс. Це стане можливим, лише якщо у Кремлі погодяться заплющити очі на те, що Лукашенко знову їх ошукав і не виконав свою обіцянку.

Які сигнали цими змінами до конституції Лукашенко надсилає для РФ, ЄС та України читайте в матеріалі Юрія Панченка Обдурити Путіна: як Лукашенко змінює конституцію та які наслідки це матиме.