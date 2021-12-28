Гарантии для президента и военные операции за границей: конституционные инициативы Лукашенко

Белорусские власти обнародовали проект изменений в конституцию, референдум по которому запланирован на февраль 2022 года.

О том, какими стали изменения в белорусскую конституцию и какие сигналы Лукашенко направил белорусам, РФ, Западу и Украине читайте в статье редактора ЕвроПравды Юрия Панченко Обмануть Путина: как Лукашенко меняет конституцию и какие последствия это будет иметь.

О проведении конституционной реформы самопровозглашенный президент Александр Лукашенко объявил еще в прошлом году. Более того, эти изменения были условием помощи России во время массовых протестов в Беларуси.

Эти изменения должны были дать старт транзиту власти – сразу после принятия новой конституции должны были пройти досрочные парламентские и президентские выборы, а Лукашенко даже намекал, что не будет в них участвовать.

Конституционная реформа должна была лишить президента значительной части полномочий, передав их правительству или парламенту. В таком случае, надеялись в РФ, в Беларуси вместо одного появится несколько центров влияния, конкуренция которых сделает неизбежным обращение в Кремль за помощью или посредничеством.

Некоторое время Александр Лукашенко, по крайней мере, публично, поддерживал этот план. Впрочем, в этом году, когда власть вернула себе полный контроль над страной, идея с конституционным референдумом стала выглядеть не только опасной (обращаться к народу после подавления протестов), но и не нужной для самого Лукашенко.

Постепенно менялась и риторика самопровозглашенного президента – о досрочных президентских выборах речь уже не шла. Как заявил на этот счет сам Лукашенко, это будет возможно только вместе с досрочными президентскими выборами в США.

Но Лукашенко не был бы самим собой, если бы не попытался выполнить свое обещание так, чтобы одновременно обмануть всех и принять изменения в максимально выгодной для себя редакции.

Даже после предложенных изменений Беларусь останется суперпрезидентским государством.

Президент не только является главнокомандующим и формирует внешнюю политику, но оставляет за собой право выдвигать кандидатуры премьера, генерального прокурора и председателя центрального банка, а также самостоятельно назначать и увольнять министров, ветировать законы, останавливать действие правительственных постановлений.

Предложенные изменения в конституцию позволяют говорить, что никакого транзита власти не планируется. И, тем более, не планируется досрочных выборов.

Впрочем, опция транзита все же сохранилась. В новой конституции появляется альтернативный парламент – Всебелорусское народное собрание (ВНЗ). До этого оно имело скорее декоративную функцию, собираясь раз в пять лет и одобряя курс страны. ВНЗ получит немалые полномочия.

Конституционные правки не будут мешать Лукашенко занять должность главы ВНЗ, в дополнение к президентской должности.

Впрочем, есть один аспект. Это станет возможным только если в Кремле согласятся закрыть глаза на то, что Лукашенко снова их обманул и не выполнил свое обещание.

Какие сигналы этими изменениями в конституцию Лукашенко посылает для РФ, ЕС и Украины читайте в материале Юрия Панченко Обмануть Путина: как Лукашенко меняет конституцию и какие последствия это будет иметь.