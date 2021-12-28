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На півночі Франції на пів року закриють мечеть за пропаганду радикальних ідей

Вівторок, 28 грудня 2021, 15:30

У французькому місті Бове на шість місяців закриють мечеть за проповіді, які містять містять пропаганду радикальних ідей.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Le Monde.

Префектура департаменту Уаза наказала закрити велику мечеть у Бове на шість місяців, зокрема через проповіді, що "розпалюють ненависть" , "закликають до насильства" та "захищають джихад".

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"У понеділок префект Уази прийняв указ про закриття великої мечеті в Бове на шість місяців. Цей указ набирає чинності через сорок вісім годин", – повідомили в префектурі. 

Мечеть у Бове із населенням трохи більше ніж 50 тисяч людей може вмістити до чотирьохсот вірян.

14 грудня міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен оголосив про початок процедури адміністративного закриття цієї мечеті – за його словами, через радикальний характер проповідей. 

"Ми ініціювали закриття мечеті в Бове, оскільки вона бореться з християнами, гомосексуалістами та євреями", - заявив міністр в ефірі телеканалу CNews.

За даними МВС країни, на території Франції діють 2 623 мечеті та зали для молитви. З них два десятки закрито.

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Франція ЄвроЖиття
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