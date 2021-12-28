На севере Франции на полгода закроют мечеть за пропаганду радикальных идей
Во французском городе Бове на шесть месяцев закроют мечеть за проповеди, содержащие пропаганду радикальных идей.
Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Le Monde.
Префектура департамента Уаза приказала закрыть большую мечеть в Бове на шесть месяцев, в частности из-за проповедей "разжигающих ненависть", "призывающих к насилию" и "защищающих джихад".
"В понедельник префект Уазы принял указ о закрытии большой мечети в Бове на шесть месяцев. Этот указ вступает в силу через сорок восемь часов", – сообщили в префектуре.
Мечеть в Бове с населением более чем 50 тысяч человек может вместить до четырехсот верующих.
14 декабря министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен объявил о начале процедуры административного закрытия этой мечети – по его словам, из-за радикального характера проповедей.
"Мы инициировали закрытие мечети в Бове, поскольку она борется с христианами, гомосексуалистами и евреями", – заявил министр в эфире телеканала CNews.
По данным МВД страны, на территории Франции действуют 2623 мечети и зала для молитвы. Из них два десятка закрыты.