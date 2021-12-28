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На севере Франции на полгода закроют мечеть за пропаганду радикальных идей

Вторник, 28 декабря 2021, 15:30

Во французском городе Бове на шесть месяцев закроют мечеть за проповеди, содержащие пропаганду радикальных идей.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Le Monde.

Префектура департамента Уаза приказала закрыть большую мечеть в Бове на шесть месяцев, в частности из-за проповедей "разжигающих ненависть", "призывающих к насилию" и "защищающих джихад".

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"В понедельник префект Уазы принял указ о закрытии большой мечети в Бове на шесть месяцев. Этот указ вступает в силу через сорок восемь часов", – сообщили в префектуре.

Мечеть в Бове с населением более чем 50 тысяч человек может вместить до четырехсот верующих.

14 декабря министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен объявил о начале процедуры административного закрытия этой мечети – по его словам, из-за радикального характера проповедей.

"Мы инициировали закрытие мечети в Бове, поскольку она борется с христианами, гомосексуалистами и евреями", – заявил министр в эфире телеканала CNews.

По данным МВД страны, на территории Франции действуют 2623 мечети и зала для молитвы. Из них два десятка закрыты.

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Франция ЕвроЖизнь
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