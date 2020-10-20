Глава МВС Франції хоче закриття мечеті, керівник якої засуджував вбитого чеченцем вчителя

Міністр внутрішніх справ Франції оголосив, що вимагає тимчасового закриття мечеті, імам якої засудив дії вчителя, який на уроці свободи слова показав карикатури на пророка Мухаммеда та був після цього вбитий екстремістом.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro, про це Жераль Дарманен оголосив у телеефірі 19 жовтня.

Йдеться про керівника мечеті у місті Пантен у Сен-Сан-Дені, неподалік від Парижа.

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"Після цього жахливого вбивства, ми маємо робити висновки… Я попросив префекта Сен-Сан-Дені зачинити мечеть у Пантені, тому що її керівник оприлюднив повідомлення, в якому каже, що вчителеві варто було б пригрозити, та вказав адресу коледжу. Сьогодні увечері префект підпише указ про заборону. Якщо судова влада підтвердить його, мечеть припинить роботу на 6 місяців", - розповів Жераль Дарманен.

Керівник мечеті оприлюднив відео, про яке каже глава МВС, на своїй Facebook-сторінці.

Глава МВС розповів також, що правоохоронці проводять 34 операції, дотичні до розслідування вбивства вчителя.

Напередодні Жераль Дарманен сказав, що збирається ініціювати розпуск громадських організацій ісламського спрямування, діяльність яких виглядає як "ворожа до Республіки".

Президент Еммануель Макрон звернувся до МВС з проханням скласти список організацій, які позиціонують свою діяльність як антиісламофобські, та провести щодо усіх належну перевірку.

Нагадаємо, у п’ятницю 16 жовтня молодий чоловік обезголовив 47-річного Самюеля Паті, викладача історії в місцевому коледжі, який показував студентам карикатури на пророка Мухаммеда. За кілька хвилин після цього поліція застрелила нападника.

Він виявився 18-річним чеченцем, вихідцем з Москви, що на законних підставах проживав у Франції як біженець. Сам нападник не був студентом коледжу.

У неділю 18 жовтня тисячі людей у Парижі, Марселі, Ліоні та десятках інших міст вийшли вшанувати пам'ять Самюеля Паті.