США через напругу з РФ змінили плани авіаносця, що перебуває в Середземному морі - ЗМІ

У Вашингтоні на тлі напруги з Російською Федерацією вирішили на довший час залишити у Середземному морі авіаносець "Гаррі С. Трумен", який, згідно з плановим графіком, мав далі рушити на Близький Схід.

Як пише "Європейська правда", про це пишуть європейські ЗМІ, з посиланням на інформацію від джерел агентств dpa та AFP.

Співрозмовник журналістів у вівторок 28 грудня повідомив, що міністр оборони США Ллойд Остін дав авіаносцю розпорядження не рушати на Близький Схід, як спершу планувалося.

За словами джерела, ця зміна у графіку "відображає потребу постійної присутності у Європі і необхідна для того, щоб запевнити наших союзників і партнерів у нашій відданості колективній обороні".

Як відомо, нові переговори між США і Росією, на яких обговорять Україну, плануються 10 січня.

У Білому домі наголошують, що будуть дотримуватися принципу "нічого про наших союзників і партнерів без наших союзників і партнерів, включаючи Україну".

Головний дипломат ЄС наголосив на необхідності представлення інтересів Євросоюзу на цих переговорах.

Читайте також: Путін на всю голову: чому російський ультиматум НАТО є доброю новиною для України.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди.