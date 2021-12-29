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США через напругу з РФ змінили плани авіаносця, що перебуває в Середземному морі - ЗМІ

Середа, 29 грудня 2021, 08:56

У Вашингтоні на тлі напруги з Російською Федерацією вирішили на довший час залишити у Середземному морі авіаносець "Гаррі С. Трумен", який, згідно з плановим графіком, мав далі рушити на Близький Схід. 

Як пише "Європейська правда", про це пишуть європейські ЗМІ, з посиланням на інформацію від джерел агентств dpa та AFP.

Співрозмовник журналістів у вівторок 28 грудня повідомив, що міністр оборони США Ллойд Остін дав авіаносцю розпорядження не рушати на Близький Схід, як спершу планувалося. 

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За словами джерела, ця зміна у графіку "відображає потребу постійної присутності у Європі і необхідна для того, щоб запевнити наших союзників і партнерів у нашій відданості колективній обороні".

Як відомо, нові переговори між США і Росією, на яких обговорять Україну, плануються 10 січня.

У Білому домі наголошують, що будуть дотримуватися принципу "нічого про наших союзників і партнерів без наших союзників і партнерів, включаючи Україну". 

Головний дипломат ЄС наголосив на необхідності представлення інтересів Євросоюзу на цих переговорах.

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Росія США Україна-НАТО
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