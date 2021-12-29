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Укр / Рус

США из-за напряжения с РФ изменили планы авианосца, находящегося в Средиземном море - СМИ

Среда, 29 декабря 2021, 08:56

В Вашингтоне на фоне напряжения с Российской Федерацией решили оставить в Средиземном море авианосец "Гарри С. Трумэн", который, согласно плановому графику, должен был двинуться на Ближний Восток.

Как пишет "Европейская правда", об этом пишут европейские СМИ со ссылкой на информацию от источников агентств dpa и AFP.

Собеседник журналистов во вторник 28 декабря сообщил, что министр обороны США Ллойд Остин дал авианосцу распоряжение не отправляться на Ближний Восток, как изначально планировалось.

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По словам источника, это изменение в графике "отражает необходимость постоянного присутствия в Европе и необходимо для того, чтобы заверить наших союзников и партнеров в нашей приверженности коллективной обороне".

Как сообщалось, новые переговоры между США и Россией, на которых обсудят Украину, планируются 10 января.

В Белом доме подчеркивают, что будут придерживаться принципа "ничего о наших союзниках и партнерах без наших союзников и партнеров, включая Украину".

Главный дипломат ЕС подчеркнул необходимость представления интересов Евросоюза на этих переговорах.

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Россия США Украина-НАТО
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