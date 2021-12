Главы дипломатии ЕС и Британии обсудили действия Путина и Украину

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель и глава МИД Британии Лиз Трасс провели телефонный разговор о координации реагирования на скопление Россией войск возле границ с Украиной.

О разговоре, состоявшемся вечером 28 декабря, дипломаты сообщили в своих Twitter, пишет "Европейская правда".

Лиз Трасс по итогам разговора подчеркнула, что любое российское вторжение будет иметь масштабные последствия и обойдется России дорого. "Мы обеспечиваем Украине скоординированную поддержку", – добавила она.

Call with @JosepBorrellF to coordinate our response to Russia’s troop build up near Ukraine:



👉 Any Russian incursion will have massive consequences



👉 There would be severe costs for Russia



