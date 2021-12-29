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Главы дипломатии ЕС и Британии обсудили действия Путина и Украину

Среда, 29 декабря 2021, 12:12

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель и глава МИД Британии Лиз Трасс провели телефонный разговор о координации реагирования на скопление Россией войск возле границ с Украиной.

О разговоре, состоявшемся вечером 28 декабря, дипломаты сообщили в своих Twitter, пишет "Европейская правда".

Лиз Трасс по итогам разговора подчеркнула, что любое российское вторжение будет иметь масштабные последствия и обойдется России дорого. "Мы обеспечиваем Украине скоординированную поддержку", – добавила она.

"Мы повторно выразили поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины. Немедленный приоритет сейчас – избежать дальнейшей эскалации. Любые дискуссии о вопросах европейской безопасности должны проходить при участии ЕС", - заметил Жозеп Боррель. Последняя его фраза очевидно касается будущих переговоров Кремля и Белого дома.

Как сообщалось, новые переговоры между США и Россией, на которых обсудят Украину, планируются 10 января.

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В Белом доме подчеркивают, что будут придерживаться принципа "ничего о наших союзниках и партнерах без наших союзников и партнеров, включая Украину".

Главный дипломат ЕС подчеркнул необходимость представления интересов Евросоюза на этих переговорах.

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Боррель Великобритания Россия Украина-НАТО
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