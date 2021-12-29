Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Експрезиденту Молдови Додону оголосили підозру у справі про розкрадання коштів

Середа, 29 грудня 2021, 14:14

Колишній президент Молдови Ігор Додон отримав статус підозрюваного у справі про розкрадання грошей у 2008 році під час закупівлі електроенергії, коли він очолював міністерство економіки та торгівлі.

Про це Додон повідомив журналістам у середу після допиту у Генеральній прокуратурі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Додон запевняє, що не винний, та не має наміру нікуди "втікати" і обіцяє співпрацювати зі слідством. 

Читайте також
Експрезидент Молдови Додон відмовляється від місця в парламенті "заради відносин з Росією"

За його словами, на допиті йому показали накази, підписані ним як "відповідальним за енергетичний сектор" на посаді міністра економіки. 

"Як жартували колеги в партії, група маленьких злих гномів шукає, що б зробити", - прокоментував Додон справу, говорячи про партію влади.

Розслідування цієї справи відновили у вересні 2021 року. За даними слідства, на початку 2008 року керівництво підприємства Energocom, що постачає до Молдови електроенергію, у змові з чиновниками міністерства економіки, Нацагентства регулювання в енергетиці (НАРЕ) та іншими особами, у тому числі тими, хто живе за межами країни, реалізували злочинну схему. 

Вони необґрунтовано збільшили закупівельну ціну на електроенергію та привласнили різницю у ціні. Додон тоді очолював міністерство економіки та торгівлі.

21 грудня Генпрокуратура повідомила, що викликала Додона на допит у цій справі. Допит мав відбутися 27 грудня, але на прохання Додона та його адвоката його перенесли на 29 грудня.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Молдова
powered by lun.ua

Статті

Свобода слова довела до розколу: чому президент Польщі пішов на конфлікт з партією влади

Анджей Дуда несподівано наклав вето на скандальний законопроєкт, вкрай важливий для правлячої партії. Які наслідки матиме розкол між ПіС та президентом?
29 грудня 2021 — Юрій Панченко, Європейська правда

Обдурити Путіна: як Лукашенко змінює конституцію та які наслідки це матиме

Навіщо Лукашенко пішов на переписування конституції? І які сигнали тим самим він надіслав білорусам, Росії, Заходу та Україні?
28 грудня 2021 — Юрій Панченко, Європейська правда

Міністерство пошти і справ: як Зеленський дав МЗС найвищу владу та чому це не запрацює

Добрі наміри МЗС вилилися у юридично безглуздий указ Зеленського, що лише додає ризиків та проблем, аж до загрози диктатури...
25 грудня 2021 — Сергій Сидоренко, Європейська правда