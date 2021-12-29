Експрезиденту Молдови Додону оголосили підозру у справі про розкрадання коштів

Колишній президент Молдови Ігор Додон отримав статус підозрюваного у справі про розкрадання грошей у 2008 році під час закупівлі електроенергії, коли він очолював міністерство економіки та торгівлі.

Про це Додон повідомив журналістам у середу після допиту у Генеральній прокуратурі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Додон запевняє, що не винний, та не має наміру нікуди "втікати" і обіцяє співпрацювати зі слідством.

За його словами, на допиті йому показали накази, підписані ним як "відповідальним за енергетичний сектор" на посаді міністра економіки.

"Як жартували колеги в партії, група маленьких злих гномів шукає, що б зробити", - прокоментував Додон справу, говорячи про партію влади.

Розслідування цієї справи відновили у вересні 2021 року. За даними слідства, на початку 2008 року керівництво підприємства Energocom, що постачає до Молдови електроенергію, у змові з чиновниками міністерства економіки, Нацагентства регулювання в енергетиці (НАРЕ) та іншими особами, у тому числі тими, хто живе за межами країни, реалізували злочинну схему.

Вони необґрунтовано збільшили закупівельну ціну на електроенергію та привласнили різницю у ціні. Додон тоді очолював міністерство економіки та торгівлі.

21 грудня Генпрокуратура повідомила, що викликала Додона на допит у цій справі. Допит мав відбутися 27 грудня, але на прохання Додона та його адвоката його перенесли на 29 грудня.

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