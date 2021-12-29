Естонія відмовила у візі журналісту "РИА Новости" через загрозу своїй безпеці

Естонія відмовилася видати журналісту російського агентства "РИА Новости" Анатолію Самохвалову візу для висвітлення чемпіонату Європи - 2022 з фігурного катання.

Про це агентство повідомило у середу, 29 грудня, пише "Європейська правда".

Посольство Естонії у Москві пояснило рішення держави загрозою внутрішній безпеці.

"Одна або більше держав — членів (Шенгенської зони. — Ред.) вважають, що ви створюєте загрозу для громадського порядку або внутрішньої безпеки", — йдеться у обґрунтуванні відмови, яке цитує російське агентство.

Чемпіонат Європи - 2022 пройде в Таллінні з 10 по 16 січня, в ньому візьмуть участь фігуристи з Росії.

У березні 2020-го року журналіст Анатолій Самохвалов працював у Таллінні на чемпіонаті світу з фігурного катання серед юніорів.

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