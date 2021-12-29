Эстония отказала в визе журналисту "РИА Новости" из-за угрозы своей безопасности

Эстония отказалась выдать журналисту российского агентства "РИА Новости" Анатолию Самохвалову визу для освещения чемпионата Европы – 2022 по фигурному катанию.

Об этом агентство сообщило в среду, 29 декабря, пишет "Европейская правда".

Посольство Эстонии в Москве объяснило решение страны угрозой внутренней безопасности.

"Одно или более государств — членов (Шенгенской зоны. — Ред.) считают, что вы создаете угрозу для общественного порядка или внутренней безопасности", — говорится в обосновании отказа, цитируемого российским агентством.

Чемпионат Европы – 2022 пройдет в Таллинне с 10 по 16 января, в нем примут участие фигуристы из России.

В марте 2020 года журналист Анатолий Самохвалов работал в Таллинне на чемпионате мира по фигурному катанию среди юниоров.