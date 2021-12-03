ОАЕ куплять у Франції 80 винищувачів Rafale на $15 млрд

У п'ятницю ОАЕ домовилися про закупівлю 80 винищувачів Rafale французького виробництва, що стане найбільшим замовленням на французькі військові літаки.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в матеріалі агентства Reuters.

Президент Франції Еммануель Макрон розпочав дводенну поїздку до Перської затоки у п'ятницю, він також відвідає Катар та Саудівську Аравію. Його візит відбувається в той час, коли арабські держави Перської затоки висловлюють невпевненість щодо уваги Сполучених Штатів до регіону.

У французького лідера склалися добрі стосунки з принцом Мохаммедом Бінь Заєд аль Нахайяном. Париж має постійну військову базу в столиці Еміратів.

"На додачу до присутності трьох французьких військових баз на території ОАЕ, ця взаємна довіра виявляється у придбанні 80 літаків Rafale, 12 вертольотів Caracal та пов'язаних з ними елементів", - йдеться у заяві французького президента після церемонії підписання контракту між аль Нахайяном та Макроном на полях виставки Dubai Expo 2020.

Угода, яка може коштувати не менше 15 мільярдів доларів, є найбільшою оптовою покупкою винищувачів Rafale виробництва французької компанії Dassault.

Переговори про закупівлю винищувачів Rafale тривають понад десять років, і в Абу-Дабі публічно відкинули пропозицію Франції поставити 60 літаків Rafale у 2011 році як "неконкурентоспроможну та непрацюючу".

Джерела в Міністерстві оборони заявили, що Rafale замінять багатоцільові французькі винищувачі Mirage 2000 і навряд чи витіснять американські F-35, оскільки ОАЕ продовжують забезпечувати свою безпеку двома основними постачальниками - Францією та США.

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