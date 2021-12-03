Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

ОАЕ куплять у Франції 80 винищувачів Rafale на $15 млрд

П'ятниця, 3 грудня 2021, 12:38

У п'ятницю ОАЕ домовилися про закупівлю 80 винищувачів Rafale французького виробництва, що стане найбільшим замовленням на французькі військові літаки.

Як повідомляє "Європейська правда",  про це йдеться в матеріалі агентства Reuters.

Президент Франції Еммануель Макрон розпочав дводенну поїздку до Перської затоки у п'ятницю, він також відвідає Катар та Саудівську Аравію. Його візит відбувається в той час, коли арабські держави Перської затоки висловлюють невпевненість щодо уваги Сполучених Штатів до регіону.

Читайте також
Угода, що розлютила Макрона: як США та союзники змінюють світову систему безпеки

У французького лідера склалися добрі стосунки з принцом Мохаммедом Бінь Заєд аль Нахайяном. Париж має постійну військову базу в столиці Еміратів.

"На додачу до присутності трьох французьких військових баз на території ОАЕ, ця взаємна довіра виявляється у придбанні 80 літаків Rafale, 12 вертольотів Caracal та пов'язаних з ними елементів", - йдеться у заяві французького президента після церемонії підписання контракту між  аль Нахайяном та Макроном на полях виставки Dubai Expo 2020.

Угода, яка може коштувати не менше 15 мільярдів доларів, є найбільшою оптовою покупкою винищувачів Rafale виробництва французької компанії Dassault.

Переговори про закупівлю винищувачів Rafale тривають понад десять років, і в Абу-Дабі публічно відкинули пропозицію Франції поставити 60 літаків Rafale у 2011 році як "неконкурентоспроможну та непрацюючу". 

Джерела в Міністерстві оборони заявили, що Rafale замінять багатоцільові французькі винищувачі Mirage 2000 і навряд чи витіснять американські F-35, оскільки ОАЕ продовжують забезпечувати свою безпеку двома основними постачальниками - Францією та США.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Франція
powered by lun.ua

Статті

Погрози РФ та кримський наступ України: як Київ та Москва билися на полях ОБСЄ

Атаки Кремля у Стокгольмі наштовхнулися на потужний фронт підтримки України демократичною спільнотою.
3 грудня 2021 — Іванна Костіна, Європейська правда, зі Стокгольма

Захистити Україну: як у НАТО домовилися стримувати РФ від вторгнення на Донбас

Головною темою переговорів міністрів було питання стримування Росії. Причому в Альянсі узгодили шлях, за яким санкції проти РФ не потребуватимуть одностайності.
2 грудня 2021 — Юрій Онищенко, Європейська правда

Війна за санкції: як питання "Північного потоку-2" розкололо Конгрес США

Республіканці блокують ухвалення оборонного бюджету США, вимагаючи включити в нього нові санкції проти "Північного потоку-2".
2 грудня 2021 — Світлана Ковальчук, для Європейської правди