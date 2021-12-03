ОАЭ купят у Франции 80 истребителей Rafale на $15 млрд

В пятницу ОАЭ договорились о закупке 80 истребителей Rafale французского производства, что станет самым большим заказом на французские военные самолеты.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в материале агентства Reuters.

Президент Франции Эммануэль Макрон начал двухдневную поездку в Персидский залив в пятницу, он также посетит Катар и Саудовскую Аравию. Его визит проходит в то время, когда арабские государства Персидского залива выражают неуверенность в отношении Соединенных Штатов к региону.

У французского лидера сложились хорошие отношения с принцем Мохаммедом Бин Заедом аль Нахайяном. Париж имеет постоянную военную базу в столице Эмиратов.

"В дополнение к присутствию трех французских военных баз на территории ОАЭ, это взаимное доверие проявляется в приобретении 80 самолетов Rafale, 12 вертолетов Caracal и связанных с ними элементов", - говорится в заявлении французского президента после церемонии подписания контракта между аль Нахайяном и Макроном на полях выставки Dubai Expo 2020 года.

Соглашение, которое может стоить не менее 15 миллиардов долларов, является самой большой оптовой покупкой истребителей Rafale производства французской компании Dassault.

Переговоры о закупке истребителей Rafale продолжаются более десяти лет, и Абу-Даби публично отверг предложение Франции поставить 60 самолетов Rafale в 2011 году как "неконкурентоспособное и неработающее".

Источники в Министерстве обороны заявили, что Rafale заменят многоцелевые французские истребители Mirage 2000 и вряд ли вытеснят американские F-35, поскольку ОАЭ продолжают обеспечивать свою безопасность двумя основными поставщиками – Францией и США.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды.