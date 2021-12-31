У Німеччині затримали солдата, який погрожував уряду через коронавірусні заходи

У Мюнхені правоохоронці затримали солдата збройних сил Німеччини, який опублікував в інтернеті відео з погрозами на адресу влади країни через урядові заходи боротьби з пандемією COVID-19.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.

"Співробітники мюнхенської поліції заарештували в центрі Мюнхена солдата бундесверу, підозрюваного у публічному підбурюванні до скоєння злочинів", - повідомило увечері у четвер, 30 грудня, поліцейське управління південної Верхньої Баварії у Twitter.

За даними відомства, подальшим розглядом справи займеться підрозділ кримінальної поліції у Розенхаймі, який узяв підозрюваного під варту.

Міністерство оборони ФРН раніше випустило заяву із засудженням відео, яке набуло широкого поширення в соцмережах. "Наразі в мережі курсує відео передбачуваного солдата, яким часто діляться і тут (у Twitter - Ред.). Воно містить погрози проти правової держави, які є неприйнятними. Наслідки цього вже перевіряються", - йшлося у повідомленні оборонного відомства.

У розміщеному в інтернеті відеоролику тривалістю близько хвилини чоловік у військовій формі, який називає себе обер-фельдфебелем, вимагає скасування обмежень, запроваджених урядом Німеччини у зв'язку з поширенням коронавірусу, а також обов'язкової для медичних працівників та військовослужбовців вакцинації від COVID-19. "Це попередження", - сказав він, давши владі час "до завтра", щоб вони озвучили свою позицію. У тексті під відео йдеться, що "солдати готові до діалогу до 16:00 завтрашнього дня".

При цьому чоловік не пояснив, який день мають на увазі чи в чому полягають погрози. Відео, ймовірно, було оприлюднено в середу близько півночі за місцевим часом.

Міністр оборони ФРН Крістіне Ламбрехт пізніше написала у Twitter: "Бундесверу потрібні розсудливі та чесні люди, які твердо стоять на фундаменті нашого Основного закону. Усім, хто не поділяє цього, немає місця у нашому бундесвері!"