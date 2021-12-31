В Германии задержали солдата, угрожавшего правительству из-за коронавирусных мер

В Мюнхене правоохранители задержали солдата вооруженных сил Германии, который опубликовал в интернете видео с угрозами в адрес властей страны из-за правительственных мер по борьбе с пандемией COVID-19.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.

"Сотрудники мюнхенской полиции арестовали в центре Мюнхена солдата бундесвера, подозреваемого в публичном подстрекательстве к совершению преступлений", - сообщило вечером в четверг, 30 декабря, полицейское управление южной Верхней Баварии в Twitter.

По данным ведомства, дальнейшим рассмотрением дела займется подразделение криминальной полиции в Розенхайме, которое взяло подозреваемого под стражу.

Министерство обороны ФРГ ранее выпустило заявление с осуждением видео, которое получило широкое распространение в соцсетях. "Сейчас в сети курсирует видео предполагаемого солдата, которым часто делятся и здесь (в Twitter - Ред.). Оно содержит угрозы против правового государства, которые неприемлемы. Последствия этого уже проверяются", - говорилось в сообщении оборонного ведомства.

В размещенном в интернете видеоролике продолжительностью около минуты человек в военной форме, называющий себя обер-фельдфебелем, требует отмены ограничений, введенных правительством Германии в связи с распространением коронавируса, а также обязательной для медицинских работников и военнослужащих вакцинации от COVID-19. . "Это предупреждение", - сказал он, дав властям время "до завтра", чтобы они озвучили свою позицию. В тексте под видео говорится, что "солдаты готовы к диалогу к 16:00 завтрашнего дня".

При этом мужчина не объяснил, какой день подразумевают или в чем заключаются угрозы. Видео, вероятно, было опубликовано в среду около полуночи по местному времени.

Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт позже написала в Twitter: "Бундесверу нужны здравомыслящие и честные люди, твердо стоящие на фундаменте нашего Основного закона. Всем, кто не разделяет этого, нет места в нашем бундесвере!"