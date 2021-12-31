Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

У Європарламенті закликали до участі ЄС у переговорах з РФ щодо гарантій безпеки

П'ятниця, 31 грудня 2021, 12:18

Глава найбільшої у Європарламенті групи Європейської народної партії Манфред Вебер вважає, що ЄС має бути залучений в переговори щодо так званих "гарантій безпеки" для Росії.

Про це він сказав в інтерв’ю виданням медіагрупи Funke, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

"ЄС повинен сісти за стіл переговорів як одна з найбільш зацікавлених сторін у дискусіях про майбутню архітектуру безпеки Європи", - сказав Вебер.

Для цього, за його словами, необхідна "єдність держав ЄС і настільки ж емансипація ЄС з точки зору зовнішньої політики та політики безпеки".

"Ми не повинні бути молителями, ми повинні бути фактором влади", — сказав Вебер. Однак це спрацює лише в тому випадку, якщо всі країни ЄС мають до цього волю і якщо є єдність.

Вебер оцінив як важливий крок вперед те, що нитка переговорів між західним співтовариством держав і російським керівництвом знову активізована.

"Здебільшого неприйнятні вимоги з боку Кремля не є основою для обговорення", – підкреслив європейський політик.

Скоріше, має бути "обговорення на рівних умовах, яке поважає інтереси та суверенітет усіх держав".

Як відомо, 17 грудня МЗС РФ оприлюднило "проєкти договорів" про фактично розподіл сфер впливу у Європі, які Москва хоче підписати з Північноатлантичним альянсом та з США. В одному з пунктів Росія пропонує країнам НАТО взяти на себе зобов'язання, що "виключають подальше розширення НАТО, у тому числі приєднання України, а також інших держав". 

У НАТО заявили, що діалог з РФ має враховувати занепокоєння НАТО щодо дій Росії, базуватися на ключових принципах та документах щодо європейської безпеки та відбуватися в консультаціях з європейськими партнерами НАТО, такими як Україна.

Читайте також: Путін на всю голову: чому російський ультиматум НАТО є доброю новиною для України.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Росія Європарламент
powered by lun.ua

Статті

Відео: про новий рік із дипломатами

Як посли жартують про Новий рік, діляться спогадами, прогнозами і не лише ними
31 грудня 2021 — Європейська правда

Не тільки "перемоги": як змінилася європейська політика України за 2021 рік

Ми визначили по п’ять ключових "зрад", "перемог" та "бентег", тобто найвизначніших подій чи тенденцій у сферах, якими опікується "Європейська правда"...
30 грудня 2021 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

30 років британської підтримки: що Лондон гарантує Україні для захисту від РФ

Ми разом з партнерами готові схвалити скоординовані санкції, щоб завдати серйозної шкоди інтересам та економіці Росії.
30 грудня 2021 — Ліз Трасс, міністр закордонних справ Великої Британії, для ЄвроПравди