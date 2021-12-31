Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

В Европарламенте призвали к участию ЕС в переговорах с РФ по гарантиям безопасности

Пятница, 31 декабря 2021, 12:18

Глава крупнейшей в Европарламенте группы Европейской народной партии Манфред Вебер считает, что ЕС должен быть вовлечен в переговоры по так называемым "гарантиям безопасности" для России.

Об этом он сказал в интервью изданиям медиа группы Funke, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

"ЕС должен сесть за стол переговоров как одна из наиболее заинтересованных сторон в дискуссиях о будущей архитектуре безопасности Европы", - сказал Вебер.

Для этого, по его словам, необходимо "единство государств ЕС и эмансипация ЕС с точки зрения внешней политики и политики безопасности".

"Мы не должны быть молителями, мы должны быть фактором власти", - сказал Вебер. Однако это сработает только в том случае, если все страны ЕС имеют к этому волю и есть единство.

Вебер оценил как принципиальный шаг вперед то, что нить переговоров меж западным обществом стран и российским руководством вновь активизирована.

"В основном, неприемлемые требования со стороны Кремля не являются основой для обсуждения", – подчеркнул европейский политик.

Скорее, должно быть "обсуждение на равных условиях, уважающее интересы и суверенитет всех государств".

Как известно, 17 декабря МИД РФ обнародовал "проекты договоров" о фактически распределении сфер влияния в Европе, которые Москва хочет подписать с Североатлантическим альянсом и США. В одном из пунктов Россия предлагает странам НАТО взять на себя обязательства, исключающие дальнейшее расширение НАТО, в том числе присоединение Украины, а также других государств.

В НАТО заявили, что диалог с РФ должен учитывать беспокойство НАТО относительно действий России, основываться на ключевых принципах и документах европейской безопасности и проходить в консультациях с европейскими партнерами НАТО, такими как Украина.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Россия Европарламент
powered by lun.ua

Статьи

Не только "победы": как изменилась европейская политика Украины за 2021 год

Мы определили по пять ключевых "зрад", "перемог" и "бентег", то есть наиболее значимых событий или тенденций в сферах, о которых пишет "Европейская правда"... (укр.)
30 декабря 2021 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

30 лет британской поддержки: что Лондон гарантирует Украине для защиты от РФ

Мы вместе с партнерами готовим скоординированные санкции, чтобы нанести серьезный ущерб интересам и экономике России.
30 декабря 2021 — Лиз Трасс, министр иностранных дел Великобритании, для ЕвроПравды

Свобода слова довела до раскола: почему президент Польши пошел на конфликт с партией власти

Анджей Дуда неожиданно ветировал скандальный законопроект, очень важный для правящей партии. Какие последствия будет иметь раскол между ПиС и президентом? (укр.)
29 декабря 2021 — Юрий Панченко, Европейская правда