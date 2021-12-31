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Генсек НАТО і держсекретар США обговорили нарощування військ РФ поблизу України

П'ятниця, 31 грудня 2021, 19:01

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг обговорив із державним секретарем США Ентоні Блінкеном концентрацію російських військ поблизу України.

Про це Столтенберг повідомив у Twitter, пише "Європейська правда".

"Поговорив із держсекретарем Блінкеном про важливість деескалації в тому, що стосується значного військового нарощування Росії в Україні та навколо неї. НАТО залишається об'єднаним. Ми готові до діалогу в рамках ради Росія-НАТО 12 січня", - написав Столтенберг.

Його розмова з Блінкеном відбулася після телефонної розмови президента РФ Владіміра Путіна з президентом США Джо Байденом, що відбулася в четвер увечері.

Байден у розмові з Путіним заявив, що нове вторгнення в Україну матиме рішучі наслідки.

Як повідомлялося, у середу держсекретар США Ентоні Блінкен поговорив з президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, Байден і Путін 7 грудня провели віртуальні переговори, вони спілкувались понад дві години. Основною темою було нарощування російських військ на кордоні з Україною. Тоді Путін висунув вимогу так званих "гарантій безпеки" для Росії.

Читайте більше про це: Путін на всю голову: чому російський ультиматум НАТО є доброю новиною для України.

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Росія Україна-НАТО США
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