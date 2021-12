Генсек НАТО і держсекретар США обговорили нарощування військ РФ поблизу України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг обговорив із державним секретарем США Ентоні Блінкеном концентрацію російських військ поблизу України.

Про це Столтенберг повідомив у Twitter, пише "Європейська правда".

"Поговорив із держсекретарем Блінкеном про важливість деескалації в тому, що стосується значного військового нарощування Росії в Україні та навколо неї. НАТО залишається об'єднаним. Ми готові до діалогу в рамках ради Росія-НАТО 12 січня", - написав Столтенберг.

Spoke to @SecBlinken on the importance of de-escalation of #Russia’s considerable military build-up in & around #Ukraine. #NATO stands united. We are prepared for dialogue in the NATO-Russia Council on Jan 12.