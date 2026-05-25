Глава МЗС Вірменії прокоментував зв'язок між візитом Рубіо і майбутніми виборами

Міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян відповів на питання про можливий зв’язок між візитом держсекретаря США Марко Рубіо і майбутніми парламентськими виборами в країні.

Заяву очільника вірменського зовнішньополітичного відомства наводить Panorama.am, повідомляє "Європейська правда".

На запитання журналіста, чи приїжджає Рубіо для підтримки нинішньої влади Вірменії напередодні парламентських виборів, що відбудуться 7 червня, Мірзоян коротко відповів: "Ви цього так сильно боїтеся?".

При цьому міністр не став розкривати детальний порядок денний візиту Рубіо.

"Приїде – повідомимо", – сказав Мірзоян.

7 червня у Вірменії відбудуться парламентські вибори. У разі нової перемоги глава уряду Нікол Пашинян отримає мандат на втілення своєї політики, до якої входить і зближення з ЄС.

Раніше стало відомо, що Рубіо прибуде до Вірменії 26 травня, трохи менше ніж за два тижні до парламентських виборів у країні.

При цьому варто зазначити, що торік США долучилися до укладання декларації між Вірменією та Азербайджаном, яка фіксувала контури миру між країнами. Цю подію розглядали як фактичний кінець домінування Росії у регіоні.

Напередодні виборів у МЗС РФ заявили, що для Москви є неприйнятною лінія, яку проводить керівництво Вірменії стосовно її зовнішньополітичного вектора, та вимагають ясності.

