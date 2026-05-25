Україна виступила проти послаблення санкцій щодо "Білоруськалію" на тлі новин про тиск США

Україна вважає неможливим послаблення санкцій щодо білоруського виробника калійних добрив "Білоруськалій" і наполягає на потребі посилення санкційного тиску.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга на спільній пресконференції зі Світланою Тихановською у Києві, відповідаючи на запитання "Європейської правди".

Сибіга прокоментував інформацію про те, що зараз партнери намагаються переконати Україну послабити санкційний тиск на Білорусь і заявив, що Київ виступає категорично проти цього.

"Ми відкидаємо будь-які підходи, пов’язані з послабленням тиску на агресора. Навпаки, тиск має бути посилений, і ми отримали від білоруської сторони позиційний матеріал щодо нових санкцій", – повідомив міністр.

Сибіга утримався від коментування інформації, що фігурує у західних медіа, щодо того, що саме адміністрація США хоче переконати Україну послабити цей тиск.

Утім він зауважив, що намагання вплинути на Україну не мають сенсу, бо не допоможуть змінити політику режиму Александра Лукашенка у підтримці держави-агресора

"Не треба мати ілюзій, що будь-яке послаблення дозолить зможе відтягти Білорусь зі сфери впливу Росії. Не вдасться. Він занадто інкорпорований, занадто інтегрований з росіянами", – заявив міністр.

Раніше повідомлялося, що США тиснуть на Україну, вимагаючи зняття обмежень щодо білоруських добрив, які є важливими для фінансування режиму.

Також були повідомлення, що Литва визнала тиск з боку США щодо білоруських добрив, однак згодом у Литві заперечили, що міністр визнавав цей тиск.