У залізничній аварії в Польщі загинула людина, 18 – поранені

У залізничній аварії поблизу польського міста Рогожно одна людина загинула, кільканадцять отримали поранення.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Polsat News.

Після 15:00 пожежники отримали повідомлення про залізничну аварію в селищі Гарбатка, в Оборницькому повіті.

Фото: Polsat News

Там сталося зіткнення поїзда маршруту Рогожно – Познань з вантажівкою на залізничному переїзді. В результаті аварії вантажівка загорілася, а поїзд зійшов з рейок, повідомила місцева пожежна служба.

У поїзді подорожувало кільканадцять осіб. Внаслідок події одна людина загинула. 18 осіб отримали поранення.

На місці події наразі працюють 11 підрозділів Державної пожежної служби та Добровольчих пожежних бригад. Також були викликані бригади швидкої медичної допомоги та вертольоти Повітряної служби швидкої допомоги.

Служби зосереджуються на забезпеченні безпеки місця події, гасінні пожежі та наданні допомоги постраждалим.

У квітні на південному заході Словаччини зійшов з рейок пасажирський потяг, що зіткнувся з фурою на залізничному переїзді; водій вантажівки загинув.

Перед тим на одній з гілок у французькій Нормандії на увесь день став рух після зіткнення експреса з фурою на переїзді, в аварії загинув машиніст потяга.