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Генсек НАТО и госсекретарь США обсудили наращивание войск РФ вблизи Украины

Пятница, 31 декабря 2021, 19:01

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудил с государственным секретарем США Энтони Блинкеным концентрацию российских войск вблизи Украины.

Об этом Столтенберг сообщил в Twitter, пишет "Европейская правда".

"Поговорил с госсекретарем Блинкеном о важности деэскалации в том, что касается значительного военного наращивания России в Украине и вокруг нее. НАТО остается объединенным. Мы готовы к диалогу в рамках совета Россия-НАТО 12 января", - написал Столтенберг.

Его разговор с Блинкеном состоялся после состоявшегося в четверг вечером телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с президентом США Джо Байденом.

Байден в разговоре с Путиным заявил, что новое вторжение в Украину будет иметь решительные последствия.

Как сообщалось, в среду госсекретарь США Энтони Блинкен поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, Байден и Путин 7 декабря провели виртуальные переговоры, они общались более двух часов. Основной темой было наращивание российских войск на границе с Украиной. Тогда Путин потребовал так называемых "гарантий безопасности" для России.

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Россия Украина-НАТО США
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