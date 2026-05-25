В Іспанії очікують 40-градусну спеку і "тропічні ночі"

Цього тижня в Іспанії прогнозують посилення спеки: від середи на більшій частині Піренейського півострова температура підніметься до 40 градусів, а ночі в багатьох регіонах будуть "тропічними", тобто з мінімальною температурою не нижче 20 градусів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на EFE.

Представник Державного агентства метеорології (Aemet) Рубен дель Кампо розповів, що минулими вихідними в Іспанії фіксували "дуже високі для цієї пори року температури", на 5–10 градусів вище ніж зазвичай.

Така ситуація "триватиме щонайменше весь цей тиждень", додав він.

За його словами, на більшій частині території Іспанії у середу та четвер очікується підвищення температури.

У четвер та п’ятницю температура майже повсюдно може перевищити 34°, у деяких районах – навіть 38 градусів.

Мінімальні температури також будуть високими і не опустяться нижче 20 градусів, "з тропічними ночами в багатьох районах", попередив представник Aemet.

Не виключено, що в Більбао або Сарагосі температура перевищить 36°. Крім того, у Севільї та Кордові температура може сягнути 37°, у Бадахосі – майже 40°.

П'ятниця знову буде дуже спекотною, а протягом вихідних, найімовірніше, ці високі температури збережуться, хоча деякі прогнози вказують на зниження температури в північній частині.

У Британії 25 травня очікувано стане найспекотнішим травневим днем в історії спостережень.

Також повідомляли, що цього тижня у Франції очікується період спеки, яка в окремих місцях на півдні країни може сягати майже 40°C.